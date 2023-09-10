 زلزال المغرب.. الرئيس البولندي: مستعدون لتقديم أية مساعدة ضرورية للمملكة المغربية - بوابة الشروق
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زلزال المغرب.. الرئيس البولندي: مستعدون لتقديم أية مساعدة ضرورية للمملكة المغربية

أ ش أ
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 3:58 م | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 3:58 م

قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية للمغرب بعد تعرض الدولة لزلزال مدمر.

وكتب دودا - في حسابه الرسمي على منصة "إكس" - أنه "في مواجهة الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، أود أن أؤكد أن بولندا مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية".

وأضاف: "أفكارنا وصلواتنا مع عائلات الضحايا والشعب المغربي"، بحسب صحيفة "فيرست نيوز" البولندية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أيضا أن بولندا مستعدة لتقديم أي مساعدة للمغرب.

وكتب على موقع إكس: "حجم المأساة هائل في المغرب.. بولندا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة، بما في ذلك فريق الإنقاذ لدينا".


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