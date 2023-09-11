كشف حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل افتتاح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذا المعمل متخصص في الكشف الجيني المتكامل عن أكثر من 100 مرض من ضمنها الأورام، وذلك عن طريق التحليل الجيني للعينات التي يتم سحبها من الشخص المتقدم للتحليل، منوهًا أن هذه النوعية من الكشف كانت تُجرى بالمعامل الخاصة.

ولفت إلى أن المركز الطبي التجددي التابع للقوات المسلحة كان يوفر مثل هذه الفحوصات، وبعد افتتاح هذا المعمل الحكومي اصبح بإمكان كل المواطنين التوجه له، مشيرًا إلى أن المعمل يقدم فحوصاته الطبية مجانًا في إطار المبادرات الرئاسية الصحية.

وأفاد بأن الفئات التي ستستفيد من هذا المعمل، تتمثل في المواطنين المستهدفين من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مثل سرطان البروستاتا والقولون والكبد والبنكرياس، والمقبلين على الزواج، والمبادرات الرئاسية لصحة المرأة للكسف المبكر عن سرطان عنق الرحم، والثدي، مؤكدًا أن مثل هذه الفحوصات تساعد الأطباء في التشخيص المبكر للحالات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية، وتتضمن سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة والقولون.