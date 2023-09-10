الدفاع البريطانية: روسيا تعتمد على متطوعين لاعتراض الطائرات المسيرة

أفاد أحدث تقييم لوزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، أن روسيا تعتمد على متطوعين من أجل اعتراض الطائرات الأوكرانية المسيرة على أراضيها بسبب النقص في الأفراد.

ووفقا لمحللي الوزارة، تستخدم موسكو دوريات من المتطوعين للحيلولة دون وقوع المزيد من الهجمات على مطار بسكوف القريب من الحدود مع إستونيا.

وجاء في بيان الوزارة أن "استخدام المتطوعين يشير، على الأرجح، إلى نقص في أفراد الأمن المدربين داخل روسيا".

ووفقا لتقارير رسمية، هاجمت عشرات الطائرات المسيرة المطار، حيث تتمزكز وحدات عسكرية روسية، في أغسطس، وأن أربع طائرات نقل عسكرية من طراز إليوشن-76 قد تضررت.

ويقول المحللون البريطانيون، إن من شبه المؤكد أنه يتم توجيه الطائرات المسيرة من الأراضي الروسية، في ضوء مداها القصير، وأن الدوريات مجرد محاولة لمنع حدوث ذلك مجددا في المستقبل.

غير أن الوزارة ذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي لا تزال ضرورية لإسقاط الطائرات المسيرة، إذ أن هناك صعوبة واضحة في تدمير المركبات الجوية المسيرة باستخدام أسلحة صغيرة.