إسقاط متأخرات سوريا في موازنة الجامعة العربية خلال فترة تعليق مشاركتها (2012 – 2022)

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قرر وزراء الخارجية العرب، إسقاط التزامات الجمهورية العربية السورية والتي تمثل مساهماتها في موازنات جامعة الدول العربية والأجهزة الملحقة وجميع المنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة خلال فترة تعليق مشاركتها (2012 - 2022).

وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد بإن ذلك جاء في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية خلال أعمال دورته العادية الـ160 والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة المغرب يوم الأربعاء الماضي.

وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد تبنى قرارا في دورة غير عادية عقدت بمقر الأمانة العامة بالقاهرة يوم 7 مايو الماضي بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.