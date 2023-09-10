المكسيك تفرض التعادل على أستراليا وديا

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فرض المنتخب المكسيكي التعادل 2 /2 على نظيره الأسترالي في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد في تكساس.

وتقدم منتخب أستراليا بهدفين حملا توقيع هاري سوتار مدافع فليتوود الإنجليزي في الدقيقة 16 و مارتين بويلي مهاجم هيبرنيان الاسكتلندي من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

ولكن راؤول خيمينيز مهاجم فولهام الإنجليزي رد بهدف للمكسيك في الدقيقة 69 ثم تكفل سيزار هويرتا لاعب بوماس أونام المكسيكي بتسجيل هدف التعادل لبلاده قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

ويلتقي المنتخب المكسيكي وديا مع أوزبكستان بعد غد الثلاثاء في الوقت الذي يلتقي فيه منتخب أستراليا وديا مع نظيره الإنجليزي يوم 13 أكتوبر المقبل.