بايدن: واشنطن وهانوي لديهما فرصة لتشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ لعقود قادمة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مستهل زيارة قصيرة إلى فيتنام اليوم الأحد، أن البلدين لديهما فرصة لتشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ لعقود قادمة.

وقال بايدن، خلال اجتماعه مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج، إنه يأمل في إحراز تقدم في مجالات المناخ والاقتصاد وقضايا أخرى خلال زيارته التي تستغرق 24 ساعة.

وأضاف بايدن أن "فيتنام والولايات المتحدة شريكان مهمان في ما يمكن أن أزعم أنه وقت حرج للغاية"، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

من جهته، اتفق ترونج على أن اجتماعهما يمثل "فرصة ممتازة" لتوسيع العلاقات الثنائية، وشكر بايدن على دعوته لزيارة واشنطن قريبا.

وأعرب بايدن وترونج عن سعادتهما المتبادلة برؤية بعضهما البعض مرة أخرى بعد اجتماعهما الأخير قبل حوالي ثماني سنوات في واشنطن، عندما كان بايدن آنذاك يشغل منصب نائب الرئيس.

وتعمل فيتنام على رفع علاقتها مع الولايات المتحدة إلى مكانة الشريك الاستراتيجي الشامل، وهو ما وصفه أحد كبار مستشاري بايدن للأمن القومي بأنه يمثل أعلى مستوى من الشراكة الدولية لفيتنام.