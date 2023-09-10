تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، والتي جاء في مقدمتها:

التضخم السنوي يقفز إلى 39.7% خلال أغسطس الماضي

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 39.7%، مقابل 38.2% في شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، والتي أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 1.6%.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

زيادة أسعار الخضروات بنسبة 98.4%على أساس سنوى

صعدت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 98.4%، مقارنة بأسعارها فى نفس الشهر من العام الماضي، وعلى أساس شهرى ارتفعت بنسبة 22.4% وذلك مقارنة بأسعارها فى شهر يوليو السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسئول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتعزيز مستويات الشفافية وتحسين كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من هيئة الرقابة المالية، على أن يتم إتاحته ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحديثه بشكل دوري، بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

البورصة تواصل الصعود وتحقق مكاسب تاريخية مجددا

واصلت البورصة المصرية الصعود، اليوم الأحد، محققة قمة تاريخية جديدة ومقتربة من تحقيق مستوى 20 الف نقطة.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

حوافز استثمارية وأراضي بأسعار تشجيعية.. اتحاد الغرف السياحية يقدم مقترحات لتشجيع الاستثمار السياحي

أشاد الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات جديدة للمشروعات الجادة في مختلف المجالات.

و تقدم الاتحاد نيابة عن القطاع السياحي بعدة مقترحات تهدف إلى زيادة الاستثمارات السياحية ومضاعفة، ومساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي، وزيادة أعداد فرص العمل التي توفرها المشروعات السياحية.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

الضرائب: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يتضمن العديد من المزايا الضريبية وغير الضريبية

قال فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليون جنيه

طرح البنك المركزي، صباح اليوم، أذون خزانة بقيمة 40 مليون جنيه مقسمة على شريحتين، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

تخصيص 936 قطعة أرض لعدد 613 مشروعا خلال العام المالي الماضي

كشف محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، عن عدة أرقام غير مسبوقة وتقدم كبير في معدلات الاستثمار الصناعي حيث أظهر التقرير قيام الهيئة بتخصيص أراضي صناعية لعدد ٦١٣ مشروعًا خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بـ٧٧ مشروعًا خلال العام السابق له، وبنسبة نمو ٦٩٦% ، ما يعادل ٧ أضعاف عدد المشروعات خلال نفس الفترة، كما تم تخصيص ٩٣٦ قطعة أرض خلال نفس العام مقارنة بـ١٥٠ قطعة أرض خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بنسبة نمو ٥٢٤% وفقا لبيان الهيئة اليوم.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزير الإسكان يتابع إجراءات طرح مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الغربية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس خالد ضياء، والدكتور فرج سمحان، من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

منح الأجانب على متن اليخوت إقامة سياحية 3 أشهر

أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية، بياناً إعلامياً بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة للعراق تضم 22 شركة

يطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعثة تجارية تضم 22 شركة مصرية من القطاعات المختلفة في الصناعات الهندسية، خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري إلى دولة العراق، في إطار خطة المجلس لتكثيف البعثات الخارجية بهدف زيادة صادرات القطاع وفقا لبيان المجلس اليوم.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا

1.4 مليون طفل بـ27 ألف حضانة في 2023

كشفت وزيرة التضامن، نيفين القباج، أن إجمالي عدد المستفيدين من الحضانات حتى عام 2023 يقدر بمليون و466 ألف طفل، في نحو 27 ألف حضانة، فيما يبلغ عدد الحضانات المرخصة ما يقرب من 19 ألف حضانة، وأن 6500 حضانة تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتم تطوير البنية التحتية لإجمالي 1250 حضانة على مستوى 27 محافظة، وتدريب 5700 من مقدمي الخدمة.

لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا



