وصف الإعلامي عمرو أديب، الحركة الحزبية في مصر بأنها ليست بالقوية، مستغربا الهجوم عليه جراء ذلك.



وقال خلال حلقة برنامجه «الحكاية» التي قدمها من العاصمة البريطانية لندن، على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد: «أشك لدرجة اليقين إن محدش يقدر يذكر أكتر من 5 أحزاب في مصر.. الشخص العادي ممكن يقول خمسة والمطلع شوية يقول ست والمتخصص يقول سبعة في حين إحنا عندنا 100 حزب».



وأضاف: «أقدر أقول إن فيه هي 5 أحزاب نشطة على الأرض وأتحدى الأحزاب السياسية تنشر عدد أعضائها».



ولفت أديب، إلى أن هناك ديمقراطية في مصر بالفعل لكنها لا تزال في خطواتها الأولى، معتبرا أنه لا يمكن القول إن مصر دولة عريقة في الممارسة الديمقراطية.



وأفاد بأن الحوار الوطني لا يعكس قوة الأحزاب، باعتباره ليس نابعا من التصادم القوي بين الأحزاب.



ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية ستعقد قريبا، في حين أنها لم تعلن عن مرشح رئاسي يتوافق عليه الحزب لخوض الانتخابات، متابعا: «أحد الأحزاب طلع رئيس الحزب بتاعه وقال أنا هترشح ومفيش حد غيري».



وكان عمرو أديب، قد أدلى أمس السبت، بتصريحات مماثلة أثارت انتقادات من قبل العديد من الأحزاب التي وصلت لحد اعتبارها تجاوزا مرفوضا.