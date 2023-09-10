 استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 2:08 ص | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 2:08 ص

استشهد فتى فلسطيني، مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية، حسبما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن فتى يبلغ (16عاما) قضى جراء إصابته بعيار ناري في الظهر والصدر، خلال مواجهات مع قوات من الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل.

وأوضحت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي والاختناق خلال المواجهات.

ومنذ بداية العام الجاري، استشهد أكثر من 220 فلسطينيا ، غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية، فيما قتل 36 إسرائيليا في هجمات فلسطينية في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.


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