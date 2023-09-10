نقيب الزراعيين: فلاحو مصر أوفياء ومخلصون لبلدهم رغم كل الظروف

تقدم الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح والذي يحل في التاسع من سبتمبر من كل عام، قائلا: «كل التحتية والتقدير والاعتزاز لكل أهالينا من فلاحي مصر المخلصين».

وأثنى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» عبر شاشة قناة «CBC» مساء السبت، على دور الفلاحين والمزارعين في تعزيز الاقتصاد القومي للدولة، قائلا: «مزارعو مصر على مدار تاريخهم أوفياء لبلدهم في أصعب الظروف يزرعون وينتجون رغم كل الظروف من درجات حرارة مرتفعة وتقلبات جوية وتغيرات مناخية؛ لكن دائما مخلصين لبلدهم».

وأشاد بدور الحكومة والقيادة السياسية في توفير كل سبل الدعم والرعاية للفلاحين من خلال تطوير الري الحقلي وتبطين الترع في سبيل خدمة الفلاح إلى جانب تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني معقبا: «كل الفلاحين سعداء، الحكومة دعمت الفلاح بمجالات كثيرة ووفرت مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب وحياة كريمة للمزارع، وتسويق المحاصيل بسعر مجز».

وأشار إلى نجاح مبادرة حياة كريمة في تحقيق التنمية داخل الريف المصري، معربا عن أمله في تطبيق سياسية الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية على غرار تجارب القمح وقصب السكر والذرة والصويا والقطن، مؤكدا أن تحديد السعر الاسترشادي يعد ضمانة للفلاح في سبيل تحسين الدخل وتوفير حياة كريمة له ولأسرته.