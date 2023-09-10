 ميانمار تعتزم توقيع اتفاقيات مع روسيا خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي - بوابة الشروق
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ميانمار تعتزم توقيع اتفاقيات مع روسيا خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي

د ب أ
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 10:39 ص | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 10:39 ص

قال وزير الصناعة في ميانمار تشارلي ثان، لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد، إن وفد ميانمار إلى المنتدى الاقتصادي الشرقي يعتزم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الروسي، بما في ذلك المتعلقة بالسياحة.

وأضاف "ثان"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نعم، من المقرر توقيع بعض الاتفاقيات، بما في ذلك المتعلقة بالسياحة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ويرى "ثان"، أن التعاون الاقتصادي بين روسيا وميانمار على مستوى عال للغاية ويواصل التطور بسرعة.

وأضاف ثان أن التعاون بين روسيا وميانمار على مستوى جيد للغاية في هذه المرحلة ويتطور بسرعة. في العام الماضي، زار رئيس وزراء ميانمار فلاديفوستوك، وهذا العام دعانا شركاؤنا الروس إلى مواصلة تطوير علاقاتنا".

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في مدينة فلاديفوستوك في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وسيعقد المنتدى في هذا العام تحت شعار: "على طريق الشراكة والسلام والازدهار".

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