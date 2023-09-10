سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت تونس، اليوم السبت، تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذي هز أنحاء من المملكة ليل الجمعة/السبت.

وجاء في بيان صدر عن مؤسسة الرئاسة "يتقاسم الشعب التونسي مع شقيقه المغربي الألم والأسى على إثر الزلزال المدمر الذي جد يوم أمس وأسفر عن سقوط عدد من الموتى والجرحى". ‏‎

وتابع البيان :"تقف الجمهورية التونسية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في هذه المحنة وتضع كل ما لديها من إمكانيات لمعاضدة جهود أشقائها".

ووفق آخر تحديث للسلطات المغربية توفي 820 شخصا فيما أصيب 672 جراء الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، وهو الأعنف في تاريخ البلاد منذ نحو قرن.

وأعلنت الرئاسة التونسية عن إرسال مساعدات عاجلة بالتنسيق مع السلطات المغربية، وإرسال فرق من الحماية المدنية لدعم جهود المملكة في البحث والإنقاذ.

كما "أذن الرئيس (قيس سعيد) بتيسير توجه وفد عن الهلال الأحمر التونسي للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين".

يذكر أن حالة من البرود تخيم على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب مشاركة زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) بتونس في 2022.

واستدعت الرباط سفيرها للتشاور، آنذاك، احتجاجا على مشاركة غالي وردت تونس بالمثل.