أفاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بإجراء 17.5 ألف حالة أشعة مقطعية على سرطان الرئة خلال ثلاثة أشهر.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، إنه تم إجراء 90 ألف حالة كشف لسرطان القولون، موضحا أن بضع حالات كانت في حاجة لتدخل جراحي.



وأضاف أن المركز المصري للسيطرة والتحكم في الأمراض يُجري تحاليل متقدمة جدا، تعتمد على التسلسل الجيني، أسوة بما يحدث في أي دولة على مستوى العالم.



ولفت إلى أنه سأل مسئولا بشركة كواشف عالمية عن تقييمه لهذه التحاليل، فأجاب بأنها أفضل مما يتم إجراؤه في أي مكان آخر، بفضل الاستعانة بأحدث الأجهزة على مستوى العالم.



ونوه بأن الكشوفات تتضمن الاستعانة بأحدث الأجهزة التي تشخص الأمراض السرطانية عبر التسلسل الجيني، موضحا أن هذا المعمل يعتبر متكاملا لكل الأمراض السرطانية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية، وتتضمن سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة والقولون.