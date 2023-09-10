كوريا الجنوبية تضبط شبكة مخدرات متعددة الجنسيات لتهريب الميثامفيتامين

ألقت الشرطة في كوريا الجنوبية القبض على عصابة مخدرات كانت تدير شبكات في كمبوديا والصين ونيجيريا لتهريب الميثامفيتامين إلى كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤولين قولهم اليوم الأحد أن الشرطة صادرت مخدرات بقيمة مليارات الوون من أعضائها في كوريا الجنوبية.

ويشتبه في أن عصابة المخدرات، التي يديرها مواطن كوري وصيني ونيجيري، ومقراتهم في كمبوديا والصين ونيجيريا على التوالي، قامت بتهريب وتوزيع الميثامفيتامين في كوريا الجنوبية بين نوفمبر من العام الماضي ويونيو من العام الجاري، وفقا لشرطة العاصمة سول.

وصادرت الشرطة أيضا 7ر18 كيلوجرام من المادة المخدرة بقيمة 3ر62 مليار وون (6ر46 مليون دولار أمريكي) من أعضاء الشبكة في كوريا الجنوبية. وتكفي تلك الكمية لحوالي 620 ألف جرعة.

ويشتبه المسؤولون في أن 35 عضوا في العصابة في كوريا الجنوبية شاركوا في تهريب وتوريد الميثامفيتامين، وتم اعتقال 13 منهم حتى الآن.

وألقي القبض على المواطن الكوري في كمبوديا، الذي كان يدير الشبكة هناك، في يوليو، في الوقت الذي أصدر فيه الإنتربول إخطارات حمراء على المشتبه بهم الأجانب، وفقا للشرطة.

وقالت الشرطة إن 38 آخرين أحيلوا إلى النيابة العامة بتهمة شراء وتعاطي الميثامفيتامين الذي توفره عصابة المخدرات.

