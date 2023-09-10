كشف العقيد أبو إياد شعلان، قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا بلبنان، عن التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار، مساء اليوم السبت، بمخيم عين الحلوة، بعد اجتماع للجنتين من هيئة العمل الفلسطيني المشترك.

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الهيئة أعلنت عن وقف إطلاق النار داخل المخيم، كما تشرف بشكل مباشر على تنفيذ القرار، معتبرًا أن لا ضمانات حقيقية للحفاظ على استمرار قرار وقف إطلاق النار من قبل الأطراف الأخرى.

وقال إنه "سبق التوصل لوقف إطلاق نار في أكثر من مناسبة، لكن المجموعات الإرهابية لم تلتزم بأي اتفاق، حيث تم الاتفاق أمس الجمعة على وقف إطلاق النار، لكن هذه المجموعات هاجمت قوات الأمن الوطني وقوات حركة فتح، في صباح اليوم السبت، وتحديدا الساعة العاشرة، فيما استمرت المواجهات ومعارك الكر والفر طول اليوم حتى تم التوصل للقرار الحالي".

وأوضح أن "لا ضمانات عند هذه الجماعات الإرهابية للالتزام باتفاق الهدنة، فيما لا يوجد أمامنا خيار سوى اجتثاث هذه المجموعات من المربعات التي تسيطر عليها بقوة السلاح".

وفيما يتعلق بهدف هذه المجموعات، قال إنها تسعى للسيطرة على مخيم عين الحلوة باعتباره عاصمة الشتات الفلسطيني، وأكبر مخيم في لبنان، حيث يحاولون تأمين ورقة اللاجئين، مستبعدًا أن يكون لهم أي اهتمام سياسي بقدر إيجاد قاعدة إرهابية لهم ينطلقون خلالها إلى باقي المناطق اللبنانية.