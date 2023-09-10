فرنسا تبدي استعدادها لمساعدة المغرب بعد الزلزال إذا طلبت الرباط

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، استعدادها لمساعدة المغرب بعد زلزال قوي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وإنها تنتظر طلبا رسميا للمساعدة.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، "فرنسا مستعدة لتقديم مساعدتها للمغرب إذا قرر المغرب أن ذلك مفيد"، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف "السلطات المغربية تعرف بالضبط ما يمكن تقديمه وطبيعة (ما يمكن تقديمه) وتوقيته.. نحن في خدمتها. لقد جهزنا كل ما في وسعنا.. في اللحظة التي يطلبون فيها هذه المساعدة، سيتم إرسالها".



وكانت فرنسا من بين دول عرضت المساعدة يوم السبت في أعقاب الزلزال الذي ضرب في وقت متأخر من مساء الجمعة قرى في منطقة جبال الأطلس الكبير وألحق أضرارا أيضا بمدينة مراكش.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر لقناة بي.إف.إم التلفزيونية في وقت سابق من يوم الأحد "سفارتنا بالمغرب في حالة تأهب قصوى.. الأمور تحت سيطرة السلطات المغربية اليوم.. ويجري تقييم (للوضع).. في هذه المرحلة لم يطلب المغرب المساعدة".



وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية يوم السبت أن مواطنا لقي حتفه وأصيب ثمانية آخرون في الزلزال. وقالت لوجندر يوم الأحد إن عدد الضحايا لم يطرأ عليه تغيير حتى هذه اللحظة.