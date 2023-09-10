لافروف ينتقد اقتراحات جوتيريش لإحياء اتفاق حبوب البحر الأسود

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اقتراحات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أجل إحياء اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، باعتبارها "غير واقعية".

وقال لافروف اليوم الأحد، في نيودلهي على هامش قمة مجموعة العشرين، إن قراءة الخطاب، تعطي انطباعا بأن جوتيرش يتم استغلاله من طرف معني بالأمر .

وكان يشير إلى خطاب، يقترح فيه الأمين العام للمنظمة الدولية، بإعادة تفعيل الاتفاق الذي ألغاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اشتكى من أن العقوبات حالت دون تصدير منتجات بلاده.

وفي خطاب اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة الماضي، اقترح جوتيريش على لافروف إمكانية إعادة ربط موسكو بنظام الدفع الدولي "سويفت" بإنشاء شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي من أجل مدفوعات محددة.

واحتج لافروف على أن جوتيريش كان يقترح ربط فرع البنك الروسي المملوك للدولة في لوكمسمبورج بنظام "سويفت".

وقال لافروف إن "هذا الفرع لا يمتلك ترخيصا للعمليات المصرفية، وسيتم إغلاقه".

كما قال إن الاندماج المتوقع لشركة "لويدز" للتأمين يترك أسئلة بلا إجابات.

وأعاد لافروف التأكيد على أن روسيا مستعدة لإعادة العمل بالاتفاق إذا لُبيت طلباتها.

وتطالب موسكو، بين أمور أخرى، بربط البنك الزراعي نفسه بنظام سويفت، وتخفيف عقوبات غربية أخرى أيضا على روسيا.

ويتضمن خطاب جوتيريش ثلاثة اقتراحات لتسهيل الصادرات الروسية. كما يتطرق إلى فك تجميد أصول مجمدة لشركات أسمدة في أوروبا، والسماح للسفن الروسية بالوصول إلى موانئ أوروبية، بما يكشف بشكل غير مباشر أن الأمم المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التنازلات.