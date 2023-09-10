كوكو غوف تهزم سابالينكا وتتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس

توجت اللاعبة الأمريكية كوكو غوف بـ أول ألقابها في بطولات الجراند سلام، بعد تحقيقها لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد.

وحققت كوكو غوف فوزًا ثمينًا على اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين لمجموعة، في المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، والتي أقيمت في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وحسمت الأمريكية كوكو غوف المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على سابالينكا بنتيجة «6-2، 2-6، 3-6».

كما أصبحت كوكو غوف - صاحبة الـ 19 عامًا - أول لاعبة أمريكية تحقق لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، منذ سلوان ستيفينز في عام 2017.