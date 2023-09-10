صناعة النواب: أطالب بتعيين نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية

طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية، بتعيين نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، مساء السبت، أن مصر بحاجة إلى خريطتين صناعية سريعة، وخريطة صناعية استراتيجية، موضحًا أن الخطة الأولى السرعية يمكن رسمها من خلال ملف الصادرات والواردات، فالواردات التي لدينا مادتها الخامة، مثل مواتير الأجهزة المنزلية، بلي الحديد.

وأشار إلى أن هناك عقبات تواجه المستثمرين وتحول دون إنشاء مشاريع لتصنيع بعض السلع التي يتم استيرادها من الخارج، منوهًا أنه عند عمل دراسة جدوى للمنتجات تظهر سعرها اعلى من نظيرها المستورد من الدول المنافسة.

ولفت إلى أن حل هذه الإشكالية يتمثل في تقديم مجموعة من الحوافز مثل منحه المادة الخام بأجر رمزي، والأرض بأجر رمزي، وإعفاء مؤقت من الضرائب، وإدخال معدات الإنتاج بصفر جمارك، لينافس السعر العالمي، لأن هذا سيوفر عملة وفرص عمل، ولن يؤثر على موارد الدولة.

وذكر أن أزمة الصادرات والواردات تحدي كبير أمام الحكومة، وهي أبرز مشاكل مصر الاقتصادية، منوهًا بأن قوانين الصناعة في مصر تم وضعها في الستينات، هذا إلى جانب أن هناك 7 قوانين لتنظيم حركة الصناعة في مصر، كل قانون منهم تم تعديله 30 مرة منذ الستينات.

