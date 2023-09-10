مارتشيلو ليبي: صلاح لاعب عظيم

أشاد الإيطالي مارتشيلو ليبي، المدير الفني التاريخي لمنتخب إيطاليا، وبطل العالم في 2006، بالأداء الذي يقدمه محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي.

وقال مارتشيلو ليبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحياة»: «محمد صلاح لاعب عظيم، ولديه مهارات كبيرة يمتاز بها وحقق العديد من الألقاب مع فريقه الإنجليزي».

وأضاف: «حققت جميع أحلامي كمدرب، والآن لا أتابع الكرة بشكل جيد لأنني في فترة من الراحة، وتدرب معي العديد من اللاعبين خلال مسيرتي، لكن ديل بييرو والفرنسي زين الدين زيدان والهولندي إيدجار ديفيز، هم أفضل اللاعبين الذين دربتهم خلال مسيرتي».

وتابع: «واجهت منتخب مصر في كأس القارات عام 2009، وخسرنا بسبب الحماس الزائد، كما أن منتخب مصر كان جيدا في تلك الفترة، وأتذكر بالطبع حسن شحاتة مدرب الفراعنة الذي واجهني، وأرسل له تحياتي».

وأتم: «لا يمكن المقارنة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لأن هذا الثنائي حقق إنجازات كبيرة، وهم من أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم».