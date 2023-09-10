مقتل إسبانية وكندي وإصابة ألماني وسويدي جراء إطلاق نار على سيارة شرقي أوكرانيا

أصيب مواطن ألماني جراء إطلاق نار على سيارة في شرق أوكرانيا، وذلك حسبما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأحد.

وقالت الوزارة: "علمنا بواقعة إصابة مواطن ألماني".

وأفادت تصريحات صادرة عن الحكومة الإسبانية بمقتل مواطنة إسبانية تعمل في الإغاثة الإنسانية في هذه الحادثة التي وقعت بالقرب من مدينة باخموت.

وكتبت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، أن قصف الجيش الروسي للسيارة صباح أمس السبت أسفر عن مقتل مواطن كندي، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة المواطن الألماني بالإضافة إلى مواطن سويدي بإصابات بالغة.

وتابعت الصحيفة أن الألماني والسويدي أُصِيْبَا بشظايا وحروق وأنهما يتلقيان العلاج في المستشفى.

وقالت إن مجموعة المعاونين الإنسانيين كانوا في طريقهم لمساعدة مدنيين في المنطقة المحيطة بمدينة باخموت شرقي أوكرانيا، وهي المدينة المتصارع عليها بشدة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية.