أمير قطر يؤكد دعم بلاده الكامل للمسار السياسي الليبي

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، دعم بلاده الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا.

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم، في قصر لوسيل صباح اليوم، عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.

وشدد أمير قطر، على موقف بلاده الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية.

وحسب الوكالة، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أطلع أمير قطر على أبرز التطورات في ليبيا، وجرت مناقشة أبرز القضايا والمستجدات التي تهم البلدين.

وأعرب رئيس الحكومة الليبية، عن شكره وتقديره على دعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها.