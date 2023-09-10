رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن قراره بعدم حضور قمة الأمم المتحدة في أمريكا

دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن قراره بأن يصبح أول رئيس وزراء بريطاني منذ عقد من الزمان يتغيب عن القمة السنوية لزعماء الأمم المتحدة .

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن سوناك ألقى باللائمة على جدول يومياته المضغوط وأصر على أنه "منخرط للغاية في الشؤون الدولية" بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب هذا التجاهل.

وسيغيب سوناك عن المناقشات حول منع الأوبئة المستقبلية ومعالجة أزمة المناخ وذلك بعدم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويقول منتقدون إنه يفشل في إظهار القيادة على الساحة العالمية ويتبع "سياسة خارجية انعزالية".

لكن سوناك أصر على أنه اتخذ "الاختيار الصحيح" مدافعا عن قراره أثناء حديثه إلى الصحفيين المسافرين معه لحضور قمة قادة مجموعة العشرين في الهند.

وبدلاً من ذلك، سيرسل نائبه، أوليفر دودن، كما فعل ديفيد كاميرون مع السير نيك كليج، ليكون آخر رئيس وزراء بريطاني يتغيب عن المؤتمر في عام 2013.

وبعد الإعلان عن قرار سوناك الشهر الماضي بعدم الحضور، كتب له أكثر من 100 من قادة الإغاثة والتنمية يحثونه على الحضور "لإظهار القيادة على الساحة العالمية".

