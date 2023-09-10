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فرنسا: ننتظر طلبا من المغرب للمساعدة بعد الزلزال

وكالات
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 1:18 م | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 1:18 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، اليوم الأحد، إن فرنسا مستعدة لمساعدة المغرب بعدما أودى زلزال قوي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة، بحياة أكثر من ألفي شخص، وإنها تنتظر طلبا رسميا للمساعدة.

وأضافت لوجندر لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "سفارتنا بالمغرب في حالة تأهب قصوى.. الأمور تحت سيطرة السلطات المغربية اليوم.. ويجري تقييم (للوضع).. في هذه المرحلة لم يطلب المغرب المساعدة."

وقالت لوجندر إن عدد الضحايا لم يطرأ عليه تغيير حتى هذه اللحظة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين زعماء العالم الذين عرضوا المساعدة على المغرب.

وأكد مسئول بوزارة الخارجية الفرنسية، السبت، أن مواطنا فرنسيا لقي حتفه وأصيب ثمانية آخرون في الزلزال.

وبدأ المغرب، اليوم الأحد في تشييع ضحايا الزلزال المدمر، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من ألفي شخص، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بلغت 2059 بينهم أكثر من 1400 حالاتهم حرجة، وتتواصل أعمال البحث عن ناجين.


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