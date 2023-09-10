مدرب المنتخب الإنجليزي : لم نكن قادرين على الهجوم في مواجهة أوكرانيا بتصفيات أمم أوروبا

قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، إن فريقه لم يكن قادرا على الهجوم في المباراة التي تعادل فيها 1 /1 مع مضيفه الأوكراني ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المنتخب الإنجليزي فاز في أول ثلاث مباريات بالتصفيات المؤهلة للبطولة التي ستقام في يونيو من العام المقبل في ألمانيا، لكنه فشل مساء السبت في تحقيق الفوز للمرة الثانية فقط في 23 محاولة.

وأضاف مدرب المنتخب الإنجليزي: "الحقيقة هي أننا لن نفوز في كل مباراة نخوضها بأربعة أهداف أو بسبعة أهداف مثلما فعلنا في تلك التصفيات".

وتابع : "لقد كان اختبارا جيدا للغاية بعيدا عن ملعبنا، وكانت الأجواء مليئة بالشغف، بالإضافة إلى بعض التغييرات في التشكيل عن المباراة الماضية".

وأوضح ساوثجيت: "بالنسبة للاعبين مثل مارك جيهي، كانت تلك المباراة هي تجربة فريدة من نوعها بالنسبة له مع المنتخب، وهي مباراة قوية للغاية حقا".

وتابع: "لذلك في بعض الأحيان، ومع اللعب بأسلوب هجومي لا تأتي الأمور بالشكل الذي نريده، نعلم جيدا أن ما تدربنا عليه خلال الاسبوع هو ما نفعله دائما، لكن المباراة جاءت على نحو مغاير تماما".

وواصل مدرب المنتخب الإنجليزي: "حاولنا تغيير أسلوب لعبنا والتسبب في مشاكل بالنسبة للمنافس، لكن اليوم كان مهاجمنا متواجدا بعيدا عن المرمى ولم تكن محاولة ساكا في العارضة بالمستوى الذي كانت عليه في المباريات الماضية".