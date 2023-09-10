إخلاء قطار فائق السرعة بألمانيا يقل 150 راكبا جراء ماس كهربائي سببه حيوان

تم إخلاء قطار فائق السرعة طراز (آي سي إي) يقل نحو 150 راكبا جراء ماس كهربائي في السلك العلوي فوق أحد الطرق الحديدية بالقرب من مدينة فرانكفورت الألمانية، ويُرَجَّح أن حيوانا هو السبب في حدوث الماس.

وذكرت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية اليوم الأحد أن الحادث تسبب في توقف القطار بالقرب من مطار فرانكفورت، أثناء رحلته من شتوتجارت إلى هامبورج، وأوضحت أن الركاب انتقلوا بواسطة جسور طوارئ إلى متن قطار آخر كان في طريقه من كولونيا إلى ميونخ.

وتابعت المتحدثة أنه لم يتم الإعلان بعد عن وقوع مصابين في الحادثة، لكنها قالت إن "من الممكن حدوث تأخيرات كبيرة"، وذكرت أن قطارات أخرى من نفس الطراز تم تحويل مسارها.

ورجحت أن تستمر عملية إصلاح الضرر الذي حدث في السلك العلوي حتى منتصف الليل وقالت إنه "يجري العمل على ذلك بسرعة".

واستطردت المتحدثة قائلة إن الحيوان الذي تسبب في الماس غير معروف حتى الآن.

وقالت إن كل قطار طراز (آي سي إي) يحمل على متنه جسور طوارئ حتى يمكن الانتقال بين قطارين مختلفي الارتفاع، وساعدت العديد من قوات الطوارئ في إخلاء القطار المتوقف، ونوهت إلى أن عملية الإخلاء سبقها قيام مدير طوارئ بتأريض السلك العلوي لتلافي خطر حدوث صدمات كهربائية أثناء عملية الإخلاء.