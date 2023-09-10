جوندوجان بعد الهزيمة من اليابان: نحارب أنفسنا

انتقد الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أداء منتخب بلاده، عقب الهزيمة التي تعرض لها أمام نظيره الياباني، بأربعة أهداف لهدف.

وقال جوندوجان في تصريحات لقناة بي إن سبورت، عقب المباراة: "خوض هذا النوع من المباريات والتعرض لمثل هذه الهزائم لا يساعد بأي حال من الأحوال على الخروج من الوضعية الحالية، توقيت اتخاذ القرار الصحيح أصبح غير مفهوم لدى اللاعبين".

وأضاف: "لذا فإن هناك شعور بأننا نحارب أنفسنا وهو ما يزيد من صعوبة خلق روابط بين بعضنا البعض لكي نتمكن حينها من صناعة روح وأجواء جيدة داخل المنتخب".

واستكمل: "نعم هناك تفاهم بين الجميع، ولكن عدم وجود الثقة تؤثر بشكل واضح، وأظن أن الجمهور يمكنه رؤية ما أعنيه بكل وضوح".

تابع: "مباراة مريرة للغاية ومخيبة للآمال، ارتكبنا العديد من الأخطاء التي جعلت لاعبو اليابان وجهًا لوجه مع تير شتيجن، هذا هو الواقع، كانوا الأفضل منا في الهجوم والدفاع".

وواصل: "الحقيقة هي أن منتخب اليابان كان أفضل منا بشكل واضح، لقد كانوا متفوقين علينا في كل شي، كما أننا نرتكب الكثير من الأخطاء الفردية".

واختتم حديثه بشأن رأيه في هانز فليك واستمراره في قيادة ألمانيا: "أنه شخص متحفز، يلقي بكلمات جيدة لنا، ليست مسألة تدريب، يجب على المنتخب كذلك أن ينتقد نفسه".