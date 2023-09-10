﻿محمد فرح ينهي مسيرته الرياضية بالمركز الرابع في سباق نصف الماراثون

اختتم العداء البريطاني المخضرم محمد فرح مسيرته الحافلة في منافسات ألعاب القوى، بالحصول على المركز الرابع في سباق نصف الماراثون، الذي جرى ببريطانيا، اليوم الأحد.

وأعلن البطل الأولمبي 4 مرات /40 عاما/، في وقت سابق من العام الحالي، أنه سينهي مسيرته الرياضية بسباق نصف الماراثون، الذي أقيم بشمال شرق إنجلترا.

وأنهى فرح السباق بزمن بلغ ساعة و3 دقائق و28 ثانية، فيما توج الإثيوبي تميرات تولا بالسباق بزمن 59 دقيقة و58 ثانية.

وكان في استقبال فرح حشودا كبيرة من الجماهير، التي اصطفت على الطريق وهتفوا باسمه مع اقترابه من خط النهاية في السباق، الذي سبق أن توج به 6 مرات.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات فرح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حيث قال "دعم رائع. إنها نهاية مسيرتي. أردت المجيء إلى هنا والاحتفال. لقد كانت مسيرة مذهلة".

أضاف فرح "أردت إنهاء مسيرتي هنا في نيوكاسل. لقد فزت هنا ست مرات. أردت أن آخذ كل شيء واستمتع به. كل ما أعرفه هو الركض. وهذا ما أسعدني لسنوات عديدة".

يُذكر أن فرح فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في سباقي 5000 متر و10000 متر في كل من دورتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 الأولمبيتين.