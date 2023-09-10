كونتكت المالية تفتح فرعا جديدا في العجمي بالإسكندرية

قامت مجموعة كونتكت المالية القابضة بافتتاح فرعها الجديد في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة التوسع الجغرافي وتقديم حلول مالية متكاملة للأفراد والشركات في جميع أنحاء البلاد.



وقالت "كونتكت" في بيان لها اليوم، إنها تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل تمويل المستهلكين بسرعة وسهولة، وكذلك تمويل السيارات الجديدة والمستعملة، والتمويل الأخضر الذي يدعم تمويل المشروعات الزراعية وتمويل معدات الطاقة الشمسية للمساهمة في دعم الاستدامة البيئية، والتمويل العقاري وتمويل المركبات المائية والأثاث والدراجات النارية وسيارات النقل، إلى جانب خدمات التخصيم والتأجير التمويلي التي تعزز من السيولة المالية للشركات وعلى وجه الخصوص المشرعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكدت كونتكت أنه بفضل شبكة فروعها الممتدة والتي تضم أكثر من 79 فرعًا في مصر، تمكنت من تقديم الخدمات المالية للفئات الغير مخدومة بشكل كامل في معظم المحافظات المصرية ، وفي هذا السياق، وتسعي من خلال الفرع الجديد في العجمي إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي وتلبية احتياجاتهم المالية بفعالية. وتعتبر "كونتكت المالية القابضة" رائدة في السوق المصري للخدمات المالية غير المصرفية وذلك بفضل التفاني في تقديم خدمات عالية الجودة والتركيز العميق على احتياجات العملاء وتحقيق التنمية المالية والتمويل المستدام للمجتمع المصري.



وعلى هامش افتتاح فرع كونتكت الجديد، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة كونتكت المالية القابضة"، إن شركات المجموعة، دائماً ما تسعى لتقديم حلول مالية مبتكرة تمكن الأفراد والشركات، وتمنحهم الحرية المالية، مشيراً إلى أن إفتتاح الفرع الجديد بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية يعكس التزامنا بتوسيع نطاق خدماتنا وجعلها أقرب إلى الجميع.



وأوضح أن شركات المجموعة نؤمن بأهمية تعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلي أن شبكة الفروع المتنامية، تعكس التزامنا بخدمة الفئات التي كانت مهملة من قبل.



وتابع: نحن ملتزمون بمواصلة تقديم خدماتنا المالية المتنوعة، بما في ذلك تمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، وتخصيم الأموال، والتمويل الأخضر، التأمين والتمويل العقاري والمزيد، لتلبية احتياجات عملائنا ودعم نموهم المالي.