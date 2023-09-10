أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن افتتاح 93 مشروعا بتكلفة 4.6 مليار جنيه على مدار الشهر الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يحل في التاسع من سبتمبر، موجها من جانبه التهنئة إلى أهالي المحافظة والشعب المصري والقيادة السياسية بهذه المناسبة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» عبر شاشة قناة «CBC» مساء السبت، إن المشروعات تتضمن؛ مشروعان عملاقان لمياه الشرب بتكلفة 1.6 مليار، بالإضافة إلى 4 مشروعات بقطاع الصرف الصحي وأيضا مشروعات التعليم بإجمالي 41 مبنى وحوالي 495 فصلا دراسيا بتكلفة 242 مليونا؛ بهدف تخفيض الكثافة الطلابية، فضلا عن مشروعات الكهرباء والغاز والطرق.

وأوضح أن المحافظة شهدت طفرة ونقلة كبيرة على مدار السنوات العشر الأخيرة؛ بإضافة أكثر من 2870 مشروعا بتكلفة أكثر من 50 مليار جنيه بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتربية والتعليم والطرق والري.

وأشار إلى انتهاء «حياة كريمة» من تنفيذ أكثر من 85 % من إجمالي مشروعات المبادرة الرئاسية بمركز الحسينية والذي يمثل 31 % من مساحة المحافظة، موضحا أن حجم القرى المغطاة بخدمات الصرف الصحي قبل 2014 لم يتخط 14 % مقارنة بأكثر من 50 % على مدار السنوات الماضية.

كما نوه إلى رصف أكثر من 1200 كيلو متر مربع من طرق المحافظة، فضلا عن دعم مشروعات قطاع شبكات الكهرباء بحوالي 8 مليارات جنيه، مختتما: «هناك مشروعات تتخطى 300 مشروع جاري العمل عليها بتكلفة 19 مليار جنيه وسيجري افتتاحها تباعا خلال الفترة المقبلة».