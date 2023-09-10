المشدد 3 سنوات لشخص حاول مقاومة ضباط الشرطة للإفراج عن آخر ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة مُدان بإشهار سلاح أبيض في وجه قوة من الشرطة لدفعهم على الإفراج عن آخر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.



وتعود وقائع القضية رقم 424 لسنة 2023 جنح الميناء والمقيدة برقم 792 لسنة 2023 كلي بورسعيد، إلى شهر مايو 2023، باتهام "و.م.ا" 25 عامًا، عاطل، بإشهار سلاح أبيض في وجه ضابطين من ضباط الشرطة وقوة من قسم شرطة الميناء، وذلك أثناء ضبطهم "أ.ع.ع" وبحوزته "مطواة".



وحال تحرير محضر للأخير، أشهر المتهم سلاح أبيض في وجه رجال الشرطة ليدفعهم على الإفراج عن المتهم المضبوط وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



وأُرفق بأوراق القضية أسطوانة مدمجة تحوي مقطع فيديو يظهر فيه المتهم متجردا من ملابسه، وعلى جسده آثار دماء، ومشهرًا سلاحًا أبيضًا في وجه قوة الشرطة المعينة على منفذ الرسوة الجمركي، وقام بالصياح مطالبا بالإفراج عن المتهم.