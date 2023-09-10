الشرطة الهولندية تحتجز نشطاء مناخ أغلقوا مجددا طريقا سريعا في لاهاي

أغلق نشطاء المناخ في هولندا لليوم الثاني على التوالي طريقا سريعا بالقرب من حي البرلمان والحكومة في لاهاي، اليوم الأحد، على الرغم من الحظر المفروض على القيام بذلك.

وقالت الشرطة إن المشاركين في إغلاق الطريق تم احتجازهم مرة أخرى، وتعتبر هذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها إغلاق الطريق السريع (إيه 12) من جانب المتظاهرين.

وذكرت شبكة الإذاعة والتلفزيون العامة الهولندية، أن رجال الشرطة استخدموا خراطيم المياه ضد المتظاهرين في المسيرة التي نظمتها مجموعة "إكستنكشن ريبيليون" لنشطاء المناخ.

وأعطى عمدة لاهاي يان فان زانين إذنا للشرطة بالإخلاء القسري لجزء من الطريق السريع (إيه 12) بعد أن تحدى المتظاهرون المطالب بفتح وإخلاء الطريق.

وقال العمدة أيضا إن المظاهرات ضد سياسة الطاقة التي تنتهجها الحكومة يمكن أن تستمر في أجزاء أخرى من المدينة حيث تم منح تصاريح بذلك.

واحتجزت الشرطة أمس السبت حوالي 2400 شخص في مظاهرة نشطاء المناخ خلال تعطيل ممائل لحركة المرور على الطريق السريع (إيه 12) وتم نقلهم بالحافلات إلى أحد الاستادات في لاهاي.