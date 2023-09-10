 الجزائر تسمح باستيراد لحوم الدجاج والأبقار للحد من ارتفاع الأسعار - بوابة الشروق
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الجزائر تسمح باستيراد لحوم الدجاج والأبقار للحد من ارتفاع الأسعار

الجزائر (د ب أ)
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 12:44 م | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 12:44 م

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، السماح باستيراد لحوم الدجاج والأبقار للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

وكشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان صحفي، عن أن إيداع الملفات للحصول على التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم البيضاء المجمدة، يتم عبر بوابة إلكترونية وضعت خصيصا لهذا الغرض، وهذا ابتداء من تاريخ اليوم وحتى 20 من الشهر الجاري.

ونوهت الوزارة إلى أنه يتوجب على الراغبين في استيراد هذا النوع من اللحوم، إرفاق ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم ببرنامج سنوي مرتقب.

كما أعلنت عن السماح باستيراد اللحوم الحمراء، ويتعلق الأمر باللحوم البقرية الطازجة والمجمدة والمعبئة بالتفريغ الهوائي، ولحوم الغنم الطازجة والمبردة والمجمدة.

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