أكد فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن غزة باتت مكانا مرعبا للغاية على الحياة الإنسانية.

وقال لازاريني، خلال أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى على مستوى وزراء الخارجية العرب، إن هناك 2 مليون شخص يعيشون في 10% من مساحة غزة يعيشون وسط القمامة والثعابين ويعانون الجوع والأمراض التي تنهش أجسادهم واستمرار هذا الوضع كارثة حقيقية.

وأضاف: تلقينا مساعدات كبيرة من العرب لوكالة الأونروا وهو ما ساعدنا على تقديم يد العون للفلسطينيين.

وتابع أن هناك عشرات الآلاف من الأطفال باتوا محرومين من التعليم وهو ما يخلق مشاعر الكراهية في المنطقة.