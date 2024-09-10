عضو الكاف يكشف مصير النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي

تحدث ماكلين ليتشويتي رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن النسخة الثانية من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

قال ماكلين في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" دوري السوبر الإفريقي مصدر رئيسي لحصول الكاف والكرة الإفريقية على الأموال".

أضاف:" نحن مصممون على إقامة البطولة لأن الكرة الإفريقية سترتقي ببطولات بهذا الحجم، نحن نحاول إيجاد موعد مناسب لإقامة البطولة، لا يوجد شيء اسمه وقت جيد أو وقت سيء، لكن هناك تنسيق يجب ان يتم مع الفيفا والاتحاد الاوروبي والكاف".

تابع:" مصممون على اقامة البطولة لأنها مصدر رزق جيد يساعد على الارتقاء بالكرة الإفريقية، نتمنى ان تكون هناك عدالة من الفيفا والاتحاد الاوروبي من أجل منح الكرة الإفريقية فرصة للتطور".

أتم ماكلين:" نحن نخسر مواهبنا في إفريقيا وتحترف في أوروبا، عليهم تركنا من أجل أخذ فرصة للتطور بإقامة بطولات جذابة لاستمرار المواهب الإفريقية في القارة".