صعدت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 29.8%، في الأسواق المحلية خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 10.7%، مقارنة بشهر يوليو السابق، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للإحصاء، سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 29.8% على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 23.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 28.8%، وخدمات النقل بنسبة 31.7%.

أما على أساس شهري، فقد ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 10.7%، بسبب زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 2%، المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.1%، خدمات النقل بنسبة 14.9%.

ورفعت لجنة تسعير الطاقة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي بنسبة تصل إلى 15% فى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2024، مما ساهم فى زيادة أسعار المواصلات العامة والنقل بما يترواح بين 10 و15%، حيث تم تقرر زيادة بنزين 95 ليصبح 15 جنيها لكل لتر، وبنزين 92 أصبح سعره 13.75 جنيه لكل لتر، وبنزين 80 أصبح سعره 12.25 جنيه، كما تم رفع سعر السولار ليصبح سعره 11.5 جنيه لكل لتر، والزيادة بنسبة 15%.

وكانت لجنة تسعير الطاقة، قد أعلنت زيادة أسعار الوقود في مارس الماضي، حيث تم تحريك سعر البنزين والسولار بقيمة جنيه واحد للتر، مما يرفع سعر لتر البنزين إلى 11 جنيهًا للنوع 80، و12.50 جنيه للنوع 92، و13.5 جنيه للنوع 95. وتم رفع سعر إسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه.

وفي مؤتمر صحفي فى يوليو الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة ستتخذ إجراءات لتحريك تدريجي لأسعار بعض الخدمات بهدف إصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب وتقديم الدعم الذي يمكنها تحمله في ظل التحديات الراهنة.