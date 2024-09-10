قالت مصادر مطلعة إن مجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية تدرس دمج قطاعات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية كجزء من استراتيجية الرئيس التنفيذي الجديد جورجيس إيلهيدري للتخلص من الوظائف المتكررة في المجموعة وخفض النفقات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هذه الخطوة ستدمج أنشطة إتش.إس.بي.سي المصرفية العالمية التي تخدم شركات متعددة الجنسية كبيرة وتدير خدمات تداول الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية، مع ذراع الخدمات المصرفية التجارية في كيان واحد.

وذكرت بلومبرج أن القطاع الجديد بعد الدمج سيصبح أكبر مصدر للإيرادات في المجموعة المصرفية، حيث سيساهم بحوالي 40 مليار دولار سنويا من إجمالي إيرادات إتش.إس.بي.سي ، متخطيا إيرادات المجموعة من قطاعي إدارة الثروات وخدمات التجزئة المصرفية. كما ستضم عملية الدمج أكثر من 90 ألف موظف وتتيح لها الحصول على عقود جديدة مع شركات من مختلف الأحجام.

وقالت المصادر إنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن هذه الخطة، ويمكن أن تتغير بشكل كبير في نهاية المطاف.