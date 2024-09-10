كشف سبب غياب كهربا عن مران الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن غياب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عن مران الفريق اليوم الإثنين المقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

قال هاني حتحوت، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،أن الجهاز الفني والإداري ولاعبي الأهلي فوجئوا بعدم وجود كهربا في مران الأهلي اليوم وغيابه بدون إذن مسبق، وحاول الحضور التواصل مع كهربا هاتفيا ومع أسرته من أجل الوصول إلى اللاعب ومعرفة سبب غيابه عن المران ولكن دون أي نتيجة.

أضاف حتحوت أن محمود كهربا غاب عصرًا عن الحضور في ملعب مختار التتش من أجل تصوير إعلان متفق عليه داخل النادي الأهلي، دون إبداء أي أسباب، لينتهي مران الأهلي دون ظهور اللاعب أو الوصول إليه.