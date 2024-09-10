أول رد لنتنياهو على مطالبة مدعي الجنائية الدولية بتسريع أوامر الاعتقال

علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسريع إصدار أوامر اعتقال ضده ووزير دفاعه يوآف جالانت بوصفها بـ"معاداة للسامية".

وقال مكتب نتنياهو إن مقارنة المدعي العام في لاهاي بين نتنياهو وجالانت من جهة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار من جهة أخرى "معاداة للسامية وعار".

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "منذ البداية كانت الإجراءات في لاهاي منحازة سياسيا ولا ترتكز على أي أساس قانوني".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت بسبب الانتهاكات في قطاع غزة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن مدعي الجنائية الدولية يطالب بالبت في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي السنوار بشكل عاجل، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء في وقت سابق من اليوم، بأن وثائق قانونية أظهرت أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة باغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وسيلغون الدعوى المرفوعة ضده في حال تمكنوا من تأكيد ذلك.

وسبق أن زعمت إسرائيل أنها اغتالت الضيف في هجوم جوي على خان يونس في 13 يوليو، إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف ذلك.