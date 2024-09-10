ضبط صاحب شركة بالجيزة يستولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

ألقت الإجارة العامة لتصاريح العمل القبض على صاحب شركة بالجيزة يستولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام شخص له معلومات جنائية، بإنشاء وإدارة شخص شركة "بدون ترخيص" كائنة بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ضُبط المتهم بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على (جوازات سفر خاصة بالمواطنين - صور عقود وطلبات وإقرارات توظيف لراغبى العمل بالخارج- هاتف محمول "للتواصل مع العملاء"- مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى").