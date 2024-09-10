عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء غارة جوية إسرائيلية على خيام نازحين في خان يونس

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت مجزرة جديدة" في قطاع غزة، حيث شنت غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غرب القطاع.

وأوضحت الوكالة أن "المجزرة التي وقعت بالقرب من مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير أيضا من المواطنين في عداد المفقودين".

وقال مسعفون إنه "تم انتشال ونقل أكثر من 65 نازحا بين شهيد وجريح في مجزرة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، حتى إعداد هذا الخبر، فيما قال الدفاع المدني، إننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

ووفقا لتقارير صحفية ومحلية، استُخدمت في الهجوم خمسة صواريخ تسببت في دمار شامل للخيام وحفر بعمق تسعة أمتار في الأرض، مما زاد من صعوبة جهود فرق الإنقاذ والطواقم الطبية في الوصول إلى الضحايا.

بدوره، زعم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو التابع له قصف "أعضاء بارزين" في حركة حماس الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.