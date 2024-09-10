انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في السعودية بمشاركة 100 دولة



تنطلق في الرياض، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بمشاركة نُخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة.

وتهدف هذه القمة إلى الإسهام في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى منه للمجتمعات البشرية، وذلك بمشاركة أكثر من 456 متحدثًا ومتحدثة، يمثلون نخبة من الخبراء والعلماء والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وستشهد القمة إطلاق أكثر من 25 مبادرة محلية وعالمية، وتوقيع أكثر من 70 اتفاقية، ومذكرة تفاهم محلية وعالمية، علاوة على إطلاق فعاليّات تسهم في تحقيق التبادل المعرفي والفكري مع دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وستبحث القمة ، التي تعقد في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي عبر موضوعات حيوية وتنموية.