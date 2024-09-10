اندلعت الانقسامات الحزبية حول الانسحاب الفوضوي لقوات الغرب من أفغانستان في عام 2021 قبيل المناظرة الرئاسية يوم الثلاثاء في فيلادلفيا، بعد أن حاول تقرير صادر عن لجنة يقودها الجمهوريون في الكونغرس الزج بكامالا هاريس في تلك الحلقة.

يأتي التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ويبلغ 250 صفحة، ليوجه انتقادات حادة لإدارة بايدن بسبب فشلها في توقع الاستيلاء السريع لطالبان وعدم استعدادها لانسحاب منظم للموظفين غير المقاتلين.

وقد أدى هذا القرار إلى جهود إجلاء متعثرة وترك العديد من المدنيين الأمريكيين والأفغان المتحالفين مع الولايات المتحدة عالقين في الوقت الذي سقطت فيه البلاد بيد قوى إسلامية متشددة كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يحاولون هزيمتها لمدة 20 عامًا، وفقًا لسي إن إن.

التقرير، الذي كتبه رئيس اللجنة الجمهوري، مايكل مكول، يركز بشكل خاص على الدور المزعوم الذي لعبته نائبة الرئيس الأمريكية، حيث ذكر اسمها 251 مرة، رغم عدم ظهور أي أدلة على أنها كانت متورطة بشكل مباشر في القرارات التي أدت إلى واحدة من أكثر الفصول تدميرًا في سياسة الرئيس جو بايدن الخارجية.

في المقابل، فإن تقريرًا مؤقتًا مكونًا من 115 صفحة صادر عن مكول في عام 2022 حول تحقيق اللجنة ذكر اسم هاريس مرتين فقط.

واستغل الديمقراطيون هذا التناقض، متهمين مكول بتضخيم دور هاريس في الحادثة ببساطة لأنها حلت محل بايدن كمرشحة للرئاسة عن الحزب.

آخر شخص في الغرفة

وجاء في التقرير الأخير، الذي يحمل عنوان "العمى المتعمد: تقييم لإدارة بايدن وهاريس للانسحاب من أفغانستان والفوضى التي تلت ذلك": "كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس آخر شخص في الغرفة عندما اتخذ الرئيس بايدن قرار سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان؛ وهو الأمر الذي تباهت به بعد فترة وجيزة من إصدار الرئيس بايدن لأمر الانسحاب الكامل".

يظهر على الصفحة الأولى من التقرير صورة بارزة لهاريس تحت صورة بايدن، وفوق صورة لجايك سوليفان، مستشار الأمن القومي، الذي لعب دورًا أكبر في الانسحاب.

يتابع التقرير: "رغم التحذيرات من كبار القادة بعدم الانسحاب، كشف مساعد نائبة الرئيس أن نائبة الرئيس 'دعمت بشدة' قرار الرئيس بايدن"، ويضيف أن رئيس موظفي بايدن السابق رون كلاين أكد أن نائبة الرئيس هاريس كانت منخرطة بعمق في سياسة الرئيس بشأن أفغانستان.

اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بمحاولة استغلال الانسحاب لأغراض انتخابية متجاهلين أن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، اتخذ القرار الأصلي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان عندما كان رئيسًا.

وكتب جريجوري ميكس، العضو الديمقراطي في اللجنة، في رد من 59 صفحة على تقرير مكول: "يدعي الجمهوريون الآن أن [هاريس] كانت مهندسة الانسحاب الأمريكي رغم ذكرها ثلاث مرات فقط في 3,288 صفحة من نصوص مقابلات اللجنة".

يبدو أن الدور المزعوم لهاريس في الانسحاب سيُثار عندما تلتقي ترامب في مناظرتهما المتلفزة الوحيدة المقررة في فيلادلفيا يوم الثلاثاء.

وقالت شارون يان، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن التقرير "قائم على حقائق منتقاة بعناية ووصف غير دقيق وانحيازات مسبقة".

وأضافت: "إنهاء أطول حرب لنا كان الشيء الصحيح الذي يجب فعله وأمتنا أقوى اليوم نتيجة لذلك".

حاولت حملة هاريس الترويج لدورها في قرارات السياسة الخارجية لبايدن منذ أن أصبحت في صدارة تذكرة الحزب الديمقراطي. لكنها تحدثت قليلاً عن الانسحاب من أفغانستان. يشير تقرير مجلس النواب إلى أنها كانت في رحلة إلى سنغافورة وفيتنام في ذلك الوقت وتعهدت علنًا بأن الإدارة ستحمي النساء والأطفال الأفغان.

ويخلص التقرير إلى القول: "وعدها لم يتم الوفاء به بوضوح".

إن اتهام الديمقراطيين باستغلال الانسحاب الأفغاني لأغراض الحملة يردد انتقادات لزيارة ترامب الشهيرة الآن إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية الشهر الماضي لإحياء الذكرى الثالثة للحدث.

تعرضت حملة الرئيس الأمريكي السابق للتوبيخ من الجيش الأمريكي بعد أن ورد أن موظفيه تورطوا في مواجهة مع عاملة في المقبرة عندما حاولت فرض قواعد تمنع التصوير والتصوير في قسم مخصص لأفراد الخدمة الذين قتلوا في الصراعات الأفغانية والعراقية.

ظهرت صور ومقاطع فيديو لترامب لاحقًا وهو يقف عند قبور أفراد قتلوا في تفجير انتحاري عند بوابة آبي، بالقرب من مطار كابول – وهو ما أدى إلى مقتل 13 من أفراد القوات الأمريكية وحوالي 170 أفغانيًا. أنكر ترامب أن زيارته كانت حدثًا للحملة، مشيرًا إلى أنه دُعي من قبل عائلات الجنود القتلى.