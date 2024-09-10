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تقرير: خفض الانبعاثات البحرية في بريطانيا بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 قريب المنال

لندن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - 10:18 ص

كشف تقرير اليوم الثلاثاء، أن هدف خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة البحرية في المملكة المتحدة "يبدو قريب المنال "، حيث تم تسجيل انخفاض إضافي بنسبة 4%.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" بأنه جرى تكليف الهيئة الانتقالية لبحر الشمال بمهمة مراقبة الانبعاثات الناجمة عن الإنتاج في الجرف القاري للمملكة المتحدة .

ووفقا للتقرير، تراجعت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 4٪ في عام 2023 ، في تراجع بنسبة 28٪ في السنوات الخمس السابقة.

وكشفت الهيئة أن معدل الانبعاثات لكل برميل من النفط المنتج قد ارتفع، من 22 كيلوجراما ثاني أكسيد الكربون إلى 24 كيلوجراما، رغم أن مثل هذه الزيادة كانت متوقعة مع نضوج الأحواض البحرية.

والتزم المنتجون في بحر الشمال بالوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050 ، مع أهداف مؤقتة تشمل تراجعا بنسبة 90٪ بحلول عام 2040 و 50٪ بحلول عام 2030 ، مع تحقيق الأهداف التي وصفت بأنها "حيوية" "للحفاظ على دعم واسع النطاق للقطاع".

وأوضح التقرير أن أول هذه الأهداف المؤقتة بات قريبا.


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