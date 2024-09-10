أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بشروع روسيا في أكبر تدريبات بحرية في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي بمشاركة الصين.

وتزامناً مع ذلك حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة، الثلاثاء، من محاولة التفوق على موسكو في مجال التسلح في آسيا.

جاء ذلك خلال مشاركة بوتين بداية المرحلة النشطة من المناورات عبر الفيديو، حيث قال: "لقد بدأت المرحلة النشطة، والتي سيتم خلالها الانتهاء من المهام الأكثر تعقيدا، والأقرب ما تكون إلى المهام القتالية، وهي المرة الأولى التي تجري فيها مثل هذه المناورات البحرية واسعة النطاق".

ووفقا للرئيس الروسي، ستجري التدريبات في وقت واحد في مياه "المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأيض المتوسط وبحر قزوين وبحر البلطيق"، ولن تشارك فيها السفن البحرية فحسب، بل ستشارك فيها كذلك طائرات النقل والطائرات الحربية بعيدة المدى، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بوتين إن روسيا يجب أن تكون مستعدة لأي تطورات، متهما واشنطن بإثارة سباق للتسلح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستعد لنشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادي.



