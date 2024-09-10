روسيا: أنظمة الدفاع الجوي اعترضت طائرات درون استهدفت موسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت عدة طائرات درون استهدفت موسكو والمناطق المحيطة بها خلال الليل.

وأكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين والحاكم اندري فوروبيوف، إسقاط أكثر من 12 طائرة درون لدى اقترابها من العاصمة.

وقال فوروبيوف، إنه في منطقة رامينسكوي بالقرب من العاصمة، لقيت سيدة / 46 عاما/ حتفها بعدما تسبب هجوم بطائرة درون في اندلاع حريق في الطابقين الـ11 و الـ12 بمبنى سكني، مضيفا أن هناك 3 مصابين.

وأضاف أن 14 هجوما بطائرات الدرون وقع في عدة مناطق في موسكو؛ مما أدى لإجلاء عشرات الأشخاص وتسبب في تأخير و إلغاء رحلات جوية بمطارات موسكو.

وفي منطقة بريانسك الحدودية، تم إسقاط 59 طائرة درون، حسبما قال الحاكم الكسندر بوجوماتس، مضيفا أنه لم تقع أضرار أو إصابات.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.