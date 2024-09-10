أبوالغيط: التسوية السياسية ووقف الحرب في السودان أهداف بعيدة المنال

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، إن السودان يعيش أزمة قد تكون هي الأشد وطأة من المنظور الإنساني، مضيفا: "التسوية السياسية ووقف الحرب ما زالت أهدافاً بعيدة المنال".

وأشار أبوالغيط، خلال أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إلى كارثة الفيضانات والسيول في السودان مع تضرر نحو 32 ألف أسرة في 13 ولاية من ولايات السودان.

وقال أبو الغيط، إن مدير منظمة الصحة العالمية أشار في زيارته لبورتسودان قبل يومين إلى أن النظام الصحي في المدينة على وشك الانهيار مع الحاجة لتكاتف عاجل مع السودان وأهله لتجاوز هذه المحنة الإنسانية التي يعيشها الشعب على أكثر من صعيد.

وحول الوضع في ليبيا، أعرب أبوالغيط عن الأسف والقلق مما آلت إليه التطورات مؤخراً، مشيرا للانقسام مع اتساع الهوة بين الشرق والغرب. كما دعا كل الأطراف للعودة للحوار البنّاء تحت مظلة بيت العرب لتجاوز الخلافات، تمهيداً لإتمام المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات التي طال انتظارها.