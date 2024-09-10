ألمانيا: دايشمان تسعى للاستحواذ على حقوق العلامة التجارية للأحذية المملوكة لـ إسبريت

أكدت شركة دايشمان الألمانية لتجارة الأحذية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها مهتمة بالاستحواذ على حقوق العلامة التجارية للأحذية المملوكة لشركة الموضة المفلسة إسبريت.

وقال متحدث باسم دايشمان إن "العرض يقتصر فقط على حقوق العلامة التجارية ولا يشمل حصصاً تشغيلية في الشركة."

وأفادت شركة دايشمان أنها تتعاون مع إسبريت منذ عام 2019 وتبيع أحذية تحمل علامة شركة الموضة. ومنذ أربعة أعوام، تقوم الشركتان بتطوير تشكيلات أحذية معا. وأوضح المتحدث باسم دايشمان أن الفرصة لشراء حزمة الترخيص عُرضت على الشركة مؤخرًا، وأن المفاوضات جارية.

في المقابل، رفضت إسبريت التعليق على سؤال عن هذا الموضوع. وكانت "بيزنس إنسايدر" نشرت تقريرًا عن الموضوع في وقت سابق.

يُذكر أن شركة "إسبريت أوروبا" إلى جانب ست شركات أخرى تابعة لمجموعة الأزياء قدمت طلب إشهار إفلاس في أيار/مايو الماضي على أن تتولى إدارتها بنفسها. وفي بداية آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن أن مجموعة الموضة ستغلق جميع فروعها الـ 56 في ألمانيا بحلول نهاية العام، مما سيؤدي إلى فقدان حوالي 1300 موظف لوظائفهم.

كانت شركة دايشمان العائلية حققت في العام الماضي لأول مرة إيرادات إجمالية بلغت 7ر8 مليار يورو، وارتفعت الإيرادات في ألمانيا بنحو تسعة في المئة لتصل إلى حوالي 8ر2 مليار يورو. وتدير دايشمان حوالي 4700 فرع حول العالم، منها 1400 فرع في جمهورية ألمانيا الاتحادية.