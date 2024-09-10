تركيا: تحييد 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا والعراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 13 "إرهابيا" من تنظيم حزب العمال الكردستاني /وحدات حماية الشعب الكردية في شمالي سوريا والعراق.

قال البيان إنه تم تحييد 11 "إرهابيا " في منطقتي عمليات درع الفرات وغصن الزيتون المحررتين من الإرهاب شمالي سوريا، وتحييد اثنين آخرين من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه )في منطقة كارا شمال العراق، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي أبريل 2022، شنت تركيا عملية مخلب القفل في شمال العراق للتصدى لـ"بي كيه كيه " الذي يختبئ هناك .

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.