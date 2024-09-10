إسرائيل تعتقل ثلاثة فلسطينيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم

اعتقلت إسرائيل ثلاثة فلسطينيين يُشتبه في تخطيطهم لشن هجوم وشيك، وفقا لما ذكرته الشرطة وجهاز الأمن الداخلي "الشين بيت" في بيان مشترك يوم الاثنين.

وتم القبض على أحد الرجال الثلاثة من قبل القوات الأمنية خلال عملية على طريق سريع في وسط إسرائيل، حسبما أفاد البيان المشترك.

وزعم البيان ان التفتيش أسفر عن العثور على أسلحة كانت مخصصة للهجوم.

وتصاعدت الهجمات الفلسطينية في إسرائيل والضفة الغربية خلال العامين الماضيين، حيث تفاقمت الأوضاع بشكل كبير منذ بداية الحرب في غزة بعد الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 660 فلسطينيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية أو في اشتباكات أو هجماتهم الخاصة، وفقا لوزارة الصحة في رام الله.

وفي هذه الأثناء، تصاعدت أيضا أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، مما يثير القلق في إسرائيل بشأن احتمال حدوث موجة أكبر من الهجمات.